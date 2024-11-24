Более 730 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 24 ноября
24 ноября 2024, 07:33Читати новину українською
Наши защитники и защитницы уничтожили еще десятки единиц вражеской техники и вооружения. Кроме того, Силы обороны ликвидировали еще 1020 оккупантов
Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 730 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 24 ноября
- Личного состава – 730740 (+1020),
- танков – 9423 (+4),
- боевых бронированных машин – 19209 (+17),
- артиллерийских систем – 20765 (+5),
- РСЗО – 1254 (+0),
- средств ПВО – 1004 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19366 (+1),
- крылатых ракет – 2764 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29864 (+14),
- специальной техники – 3679 (+1).