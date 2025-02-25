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24 Канал Новости Украины Минус еще 1300 оккупантов и 306 единиц техники и вооружения: потери врага на 25 февраля
25 февраля, 07:13
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Минус еще 1300 оккупантов и 306 единиц техники и вооружения: потери врага на 25 февраля

Юлия Мурина

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1300 оккупантов. Также наши воины уничтожили более 300 единиц вражеской техники и вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 25 февраля 2025 года

  • Личного состава – около 869530 (+1300),
  • танков – 10182 (+5),
  • боевых бронированных машин – 21168 (+11),
  • артиллерийских систем – 23652 (+26),
  • РСЗО – 1299 (+0),
  • средств ПВО – 1083 (+2),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26767 (+122),
  • крылатых ракет – 3064 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38582 (+138),
  • специальной техники – 3759 (+2).

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Потери врага на 25 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ