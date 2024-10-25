Еще 1630 ликвидированных оккупантов и 251 единица техники: потери врага на 25 октября

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1630 оккупантов. Также наши воины уничтожили 251 единицу российской техники.

По состоянию на утро 25 октября страна-агрессор уже потеряла в полномасштабной войне более 685 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 25 октября 2024 года

Личного состава – около 685910 (+1630) человек,

танков – 9097 (+7),

боевых бронированных машин – 18287 (+33),

артиллерийских систем – 19753 (+34),

РСЗВ – 1238 (+2),

средств ПВО – 982 (+1),

самолетов – 369(+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17670 (+73),

крылатых ракет – 2625 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 27365 (+79),

специальной техники – 3535 (+22).

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Потери врага на 25 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ