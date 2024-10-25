Еще 1630 ликвидированных оккупантов и 251 единица техники: потери врага на 25 октября

25 октября 2024, 07:38
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1630 оккупантов. Также наши воины уничтожили 251 единицу российской техники.

По состоянию на утро 25 октября страна-агрессор уже потеряла в полномасштабной войне более 685 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 25 октября 2024 года

  • Личного состава – около 685910 (+1630) человек,
  • танков – 9097 (+7),
  • боевых бронированных машин – 18287 (+33),
  • артиллерийских систем – 19753 (+34),
  • РСЗВ – 1238 (+2),
  • средств ПВО – 982 (+1),
  • самолетов – 369(+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17670 (+73),
  • крылатых ракет – 2625 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27365 (+79),
  • специальной техники – 3535 (+22).

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Потери врага на 25 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ