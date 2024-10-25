Еще 1630 ликвидированных оккупантов и 251 единица техники: потери врага на 25 октября
25 октября 2024, 07:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1630 оккупантов. Также наши воины уничтожили 251 единицу российской техники.
По состоянию на утро 25 октября страна-агрессор уже потеряла в полномасштабной войне более 685 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 25 октября 2024 года
- Личного состава – около 685910 (+1630) человек,
- танков – 9097 (+7),
- боевых бронированных машин – 18287 (+33),
- артиллерийских систем – 19753 (+34),
- РСЗВ – 1238 (+2),
- средств ПВО – 982 (+1),
- самолетов – 369(+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17670 (+73),
- крылатых ракет – 2625 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27365 (+79),
- специальной техники – 3535 (+22).
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