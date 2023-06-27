Еще почти 600 оккупантов и 90 единиц российской техники: потери врага на 27 июня

За более 16 месяцев полномасштабной войны украинские защитники и защитницы уже ликвидировали более 226 тысяч российских захватчиков. Кроме того, уничтожили очень много вражеской техники.

За минувшие сутки наши воины "задвохсотили" еще 590 оккупантов. Общее количество ликвидированных российских военных уже превысило 226 тысяч.

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Потери агрессора

Личного состава – около 226 170 (+590),

танков – 4036 (+5),

боевых бронированных машин – 7834 (+14),

артиллерийских систем – 4083 (+28),

РСЗО – 626 (+2),

средств ПВО – 386 (+1),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 308 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3492 (+10),

крылатых ракет – 1261 (+2),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6772(+21),

специальной техники – 563 (+6).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

На Таврическом направлении за сутки уничтожили 4 роты оккупантов

Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за сутки потери России убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Заметим, что рота в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих.

Также Силы обороны уничтожили 15 единиц военной техники агрессора. В частности, 4 ББМ, 2 БПЛА "Supercam", самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", автомобильную технику, а также склад боеприпасов.