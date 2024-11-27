Еще 1580 ликвидированных оккупантов и 240 единиц техники: потери врага на 27 ноября
27 ноября 2024, 07:40Читати новину українською
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1580 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили 240 единиц техники и вооружения агрессора.
С начала полномасштабной войны против Украины потери России уже превысили 735 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 27 ноября
- Личного состава – около 735 410 (+1580),
- танков – 9449 (+14),
- боевых бронированных машин – 19304 (+48),
- артиллерийских систем – 20830 (+24),
- РСЗО – 1255 (+1),
- средств ПВО – 1005 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19616 (+64),
- крылатых ракет – 2765 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30126 (+84),
- специальной техники – 3687 (+4).
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