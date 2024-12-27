Минус еще 1650 оккупантов, танки, артсистемы и ББМ: потери врага на 27 декабря

27 декабря 2024, 07:25
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Автор: Анжелика Байбак

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу и наносить ему ощутимые потери. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1650 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Важно ВСУ назвали потери врага в результате удара по пункту управления во Льгове

Потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 782 510 (+1650) человек,
  • танков – 9 644 (+14),
  • боевых бронированных машин – 19 951 (+18),
  • артиллерийских систем – 21 379 (+22),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • средства ПВО – 1032 (+1),
  • самолетов/самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 999 (+28),
  • крылатые ракеты – 3 003 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32 262 (+82),
  • специальная техника – 3 668 (+1).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, военные КНДР также несут потери в войне. Так, за 3 дня воины ССО ликвидировали 77 северокорейских солдат.