29 марта, 07:25
Минус еще 1740 оккупантов: потери врага на 29 марта
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1740 оккупантов. Также наши воины уничтожили 407 единиц техники и вооружения агрессора.
Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 912 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 29 марта 2025 года
- Личного состава – около 912490 (+1740),
- танков – 10478 (+23),
- боевых бронированных машин – 21796 (+34),
- артиллерийских систем – 25451 (+64),
- РСЗВ – 1345 (+1),
- средств ПВО – 1122 (+3),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),
- крылатых ракет – 3121 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 42398 (+118),
- специальной техники – 3787 (+0).
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Потери врага на 29 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ