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29 марта, 07:25
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Минус еще 1740 оккупантов: потери врага на 29 марта

Юлия Мурина

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1740 оккупантов. Также наши воины уничтожили 407 единиц техники и вооружения агрессора.

Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 912 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 29 марта 2025 года

  • Личного состава – около 912490 (+1740),
  • танков – 10478 (+23),
  • боевых бронированных машин – 21796 (+34),
  • артиллерийских систем – 25451 (+64),
  • РСЗВ – 1345 (+1),
  • средств ПВО – 1122 (+3),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),
  • крылатых ракет – 3121 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42398 (+118),
  • специальной техники – 3787 (+0).

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Потери врага на 29 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ