Еще 710 оккупантов и более 110 единиц техники: потери врага на 3 апреля

3 апреля 2024, 07:41
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Источник:

Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 710 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц техники врага.

По состоянию на утро 3 апреля общие потери России уже превысили 444 тысячи бойцов. Кроме того, украинские защитники уже уничтожили более 61 тысячи военной техники.

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Потери агрессора

  • Личного состава – около 444 370 (+710),
  • танков – 7009 (+11),
  • боевых бронированных машин – 13 368 (+18),
  • артиллерийских систем – 11142 (+30),
  • РСЗО – 1025 (+2),
  • средств ПВО – 745 (+1),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17),
  • крылатых ракет – 2059 (+1),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14813 (+30),
  • специальной техники – 1838 (+6).

Потери России на 3 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

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Автор: Юлія Муріна