Еще 1250 российских захватчиков и 167 единиц техники: потери врага на 30 сентября
30 сентября 2024, 07:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1250 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили 167 единиц вражеской техники.
По состоянию на утро 30 сентября Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 653 тысяч бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Потери врага
- Личного состава – около 653 060 (+1250),
- танков – 8874 (+5),
- боевых бронированных машин – 17503 (+27),
- артиллерийских систем – 18822 (+27),
- РСЗВ – 1204 (+0),
- средств ПВО – 963 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16224 (+38),
- крылатых ракет – 2610 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 25548 (+53),
- специальной техники – 3313 (+16).
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