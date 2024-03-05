Еще 1070 оккупантов и более 160 единиц техники: потери врага на 5 марта

5 марта 2024, 07:43
Читати новину українською

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1070 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 5 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 419 тысяч бойцов. Кроме того, у оккупантов минус более 56 тысяч единиц техники, передает 24 Канал.

Смотрите также Филигранная работа от 47-й: на Авдеевском направлении уничтожили оккупантов и зачистили участок

 

Потери агрессора

  • Личного состава – около 419 020 (+1070) человек,
  • танков – 6657 (+9),
  • боевых бронированных машин – 12688 (+28),
  • артиллерийских систем – 10258 (+48),
  • РСЗВ – 1007 (+3),
  • средств ПВО – 700 (+2),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),
  • крылатых ракет – 1917 (+1),
  • кораблей/катеров – 25 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13423 (+49),
  • специальной техники – 1630 (+9).

Потери России / Инфографика 24 Канала

Автор: Юлія Муріна