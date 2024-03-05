Еще 1070 оккупантов и более 160 единиц техники: потери врага на 5 марта

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1070 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 5 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 419 тысяч бойцов. Кроме того, у оккупантов минус более 56 тысяч единиц техники, передает 24 Канал.

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Потери агрессора

Личного состава – около 419 020 (+1070) человек,

танков – 6657 (+9),

боевых бронированных машин – 12688 (+28),

артиллерийских систем – 10258 (+48),

РСЗВ – 1007 (+3),

средств ПВО – 700 (+2),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7863 (+18),

крылатых ракет – 1917 (+1),

кораблей/катеров – 25 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13423 (+49),

специальной техники – 1630 (+9).

Потери России / Инфографика 24 Канала