Еще 790 окупантов и более 230 единиц техники: потери врага на 6 апреля

6 апреля 2024, 07:36
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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще почти 800 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 230 единиц вражеской техники.

В целом агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 446 тысяч своих бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает 24 Канал.

Кстати Украина атаковала российские аэродромы: в сети показали свежие спутниковые снимки

Потери России на 6 апреля

  • Личного состава – около 446 690 (+790),
  • танков – 7057 (+24),
  • боевых бронированных машин – 13 497 (+38),
  • артиллерийских систем – 11 262 (+41),
  • РСЗО – 1032 (+3),
  • средств ПВО – 749 (+2),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48),
  • крылатых ракет – 2060 (+1),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 992 (+70),
  • специальной техники – 1854 (+5).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! Накануне, 5 апреля, ГУР и ВСУ атаковали российские аэродромы. Источники 24 Канала сообщили, что на аэродроме "Энгельс-2", вероятно, существенных повреждений получили по меньшей мере 3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Кроме того, в Ейске сгорели два Су-25.
Автор: Юлія Муріна