Еще 790 окупантов и более 230 единиц техники: потери врага на 6 апреля
6 апреля 2024, 07:36Читати новину українською
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще почти 800 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 230 единиц вражеской техники.
В целом агрессор уже потерял в полномасштабной войне против Украины более 446 тысяч своих бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает 24 Канал.
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Потери России на 6 апреля
- Личного состава – около 446 690 (+790),
- танков – 7057 (+24),
- боевых бронированных машин – 13 497 (+38),
- артиллерийских систем – 11 262 (+41),
- РСЗО – 1032 (+3),
- средств ПВО – 749 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48),
- крылатых ракет – 2060 (+1),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 992 (+70),
- специальной техники – 1854 (+5).
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