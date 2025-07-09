Минус 1050 оккупантов и 424 единицы техники и вооружения: потери врага на 9 июля

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1050 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили 424 единицы вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 9 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 9 июля 2025 года

Личного состава – около 1 029 660 (+1050),

танков – 11000 (+5),

боевых бронированных машин – 22969 (+2),

артиллерийских систем – 30102 (+68),

РСЗО – 1434 (+0),

средств ПВО – 1193 (+1),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44457 (+227),

крылатых ракет – 3439 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 54575 (+119),

специальной техники – 3929 (+2).

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Потери врага на 9 июля / Инфографика Генштаба ВСУ