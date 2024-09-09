Еще 1150 оккупантов и 117 единиц российской техники: потери врага на 9 сентября
9 сентября 2024, 07:14Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1150 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили десятки единиц вражеской техники.
По состоянию на утро 9 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 626 тысяч бойцов.
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Потери врага
- Личного состава – около 626 410 (+1150) человек,
- танков – 8639 (+3),
- боевых бронированных машин – 16 906 (+9),
- артиллерийских систем – 17 830 (+26),
- РСЗВ – 1180 (+0),
- средств ПВО – 942 (+0),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 897 (+33),
- крылатых ракет – 2588 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 262 (+44),
- специальной техники – 3049 (+2).
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