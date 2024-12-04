Племянница Путина случайно раскрыла настоящие потери России в войне: шокирующее видео

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева, которая, по данным СМИ, является двоюродной племянницей Владимира Путина, во время выступления на круглом столе в Госдуме России назвала шокирующие цифры. По ее словам, по меньшей мере 48 тысяч россиян пропали без вести на войне против Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Astra. Кремль продолжает неудачно скрывать информацию о пропавших россиянах на фронте.

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Скандальное заявление племянницы Путина

Во время выступления Цивилова отметила, что все родственники пропавших имеют возможность бесплатно сдать ДНК-тесты, результаты которых заносятся в базу.

Родственников ДНК мы тоже все берем, они сдают бесплатно, также вносится в базу. Всех родственников, которые к нам обратились – 48 тысяч,

– сказала она.

Ее слова вызвали панику среди присутствующих. Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов призвал немедленно скрыть эти данные.

Коллеги, убедительно вас прошу, эти цифры о без вести пропавших нигде пусть не фигурируют. Это такая закрытая чувствительная информация,

– заявил Картаполов.

После реакции Картаполова, Цивилева попыталась объяснить свои слова, заявив, что речь шла не о количестве пропавших, а об обращениях от их родственников.

Я назвала цифры не пропавших, а обращений к нам. Многих они найдут. Поэтому эта цифра именно обращений, а не статистика,

– добавила она.

Гражданская также рассказала, что все контрактники российской армии теперь обязаны сдавать ДНК-тесты, результаты которых вносятся в базу мвс России.

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Журналисты отмечают, что пока непонятно, идет ли речь о родственниках военных, которые уже считаются пропавшими без вести, или о единой базе ДНК, созданную для всех оккупантов, участвующих в войне против Украины.

Ранее Astra сообщала, что бесплатно сдать ДНК-тест в России могут только те, чьи родственники официально имеют статус "пропавших без вести".