Еще более полутысячи захватчиков отправились "на концерт к Кобзону": свежие потери врага
27 апреля 2023, 08:01Читати новину українською
Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. За сутки наши воины ликвидировали еще более 500 оккупантов.
За прошедшие сутки, 26 апреля, защитники уничтожили 510 российских захватчиков и множество вражеской техники. Заметим, что это приблизительные данные, ведь трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий, то есть потери россиян в живой силе могут быть выше.
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Потери врага на войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 188 920 (+510) человек,
- танков – 3 694 (+2) единицы,
- боевых бронированных машин – 7 178 (+16) единиц,
- артиллерийских систем – 2 887 (+10) единиц,
- РСЗО – 542 (+3) единицы,
- средств ПВО – 293 (+1) единицы,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 461 (+21) единицу,
- крылатых ракет – 911 (+0) единиц,
- кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 805 (+13) единиц,
- специальной техники – 352 (+0) единицы.
Потери врага 27 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- В утренней сводке Генштаба 27 апреля сообщили, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- 26 апреля Силы обороны Украины отразили 54 атаки противника на этих прифронтовых участках.
- Противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 атаку MLRS по позициям украинских войск и критической инфраструктуре в разных населенных пунктах.
- За прошедшие сутки Воздушные силы Украины нанесли 11 авиаударов по оккупантам. Уничтожены также 6 беспилотных летательных аппаратов противника. Тем временем украинские ракетно-артиллерийские войска уничтожили 2 системы ПВО и 2 более важные военные цели противника.
- Враг продолжает наступательные операции в Бахмуте. Продолжаются тяжелые бои за город. Противник провел неудачные наступательные операции в направлении населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское.