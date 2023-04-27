Еще более полутысячи захватчиков отправились "на концерт к Кобзону": свежие потери врага

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. За сутки наши воины ликвидировали еще более 500 оккупантов.

За прошедшие сутки, 26 апреля, защитники уничтожили 510 российских захватчиков и множество вражеской техники. Заметим, что это приблизительные данные, ведь трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий, то есть потери россиян в живой силе могут быть выше.

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Потери врага на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили:

личного состава – 188 920 (+510) человек,

танков – 3 694 (+2) единицы,

боевых бронированных машин – 7 178 (+16) единиц,

артиллерийских систем – 2 887 (+10) единиц,

РСЗО – 542 (+3) единицы,

средств ПВО – 293 (+1) единицы,

самолетов – 308 (+0) единиц,

вертолетов – 294 (+0) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 461 (+21) единицу,

крылатых ракет – 911 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 805 (+13) единиц,

специальной техники – 352 (+0) единицы.

Потери врага 27 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте