"Поздравили" с днем ПВО России: бойцы ГУР уничтожили вражеский ЗРК "Стрела"

Разведчики обезвредили российский ЗРК "Стрела 10". В тот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили надлежащее поздравление.

В результате атаки российская “Стрела” больше не стреляет, сообщили в украинской разведке.

Смотрите также Бахмутское направление – одна из самых горячих точек фронта: карта боевых действий 16 апреля

Разведчики попали во вражеский ЗРК "Стрела 10"

ГУР сообщило, что 14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".

Разведчики показали момент удара на видео.

Стрела-10" – советский зенитно-ракетный комплекс. Комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.

В этот день россияне как раз праздновали день их "Пе-Ве-О", поэтому получили должное "поздравление". Комплекс удалось обезвредить, он больше не стреляет.

Смотрите также "Сигнал идет от Москвы": почему США недовольны ударами Украины по НПЗ России

Потери врага на фронте