Потери врага многочисленны: оккупанты отошли от Горного и Сиротиного
Источник:Сергей Гайдай
Российским военным пришлось отступать от Горного и Сиротиного Луганской области. Войска агрессора понесли значительные потери во время наступления.
Россияне отступили во время штурма
Соответствующую информацию сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своих социальных сетях.
Кстати Воины ООС отразили 11 атак оккупантов, на 3 локациях бои еще идут: уничтожен Су-25 и много техники
По словам Гайдая, штурмуя Горскую общину, россияне были вынуждены отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Глава Луганской ОВА сообщил, что у оккупантов многочисленные потери.
Оккупанты артиллерией накрыли Горское и Золотое
Сергей Гайдай рассказал, что вооруженные силы России с использованием артиллерии обстреляли Горское и Золотое. В результате вражеского огня нанесен ущерб 9 домам в Горском и 6 – в Золотом.
Ситуация в Луганской области в течение 16 мая
Гадай сообщил, что в течение 16 мая на фронте было отбито 11 атак россиян. Уничтожено:
- зенитный ракетный комплекс "Тор";
- 5 танков;
- 6 артиллерийских систем (из них три РСЗО);
- 12 единиц боевой бронированной техники и один автомобиль.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Последние новости из Луганской области
- Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 15 мая заявил, что Украина контролирует 10% территории в Луганской области. Под контролем Украины остаются окрестности Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского.
- В Институте по изучению войны считают, что российские оккупанты сосредоточятся на битве за Северодонецк. В то же время войска агрессора вроде бы планируют захватить только Луганскую область, а Донбасс оставят.
- В британской разведке считают, что России вряд ли удастся ускорить наступление на Донбасс в течение следующего месяца. По предварительным данным, наступление оккупантов потеряло темп.
- В Министерстве внутренних дел заявляли, что ключевые события войны связаны с Луганской областью. Захватчики будут пытаться выйти на трассу на Бахмут и оцепить наши войска.
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