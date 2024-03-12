Еще более 900 окупантов и более 150 единиц техники: потери врага на 12 марта
12 марта 2024, 07:46Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 910 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Так, по состоянию на утро 12 марта общие потери России уже превысили 425 тысяч. Об этом информирует 24 Канал.
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Потери агрессора
- Личного состава – около 425 890 (+910),
- танков – 6747 (+8),
- боевых бронированных машин – 12901 (+27),
- артиллерийских систем – 10522 (+23),
- РСЗВ – 1016 (+0),
- средств ПВО – 713 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
- крылатых ракет – 1920 (+1),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13870 (+44),
- специальной техники – 1691 (+5).
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