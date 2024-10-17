Еще 1420 оккупантов и 244 единицы техники: потери врага на 17 октября
17 октября 2024, 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1420 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили 244 единицы вражеской техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на утро 17 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 674 тысяч бойцов.
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Потери врага на 17 октября 2024 года
- Личного состава – около 674 270 (+1420),
- танков – 9014 (+17),
- боевых бронированных машин – 18002 (+33),
- артиллерийских систем – 19510 (+51),
- РСЗО – 1232 (+1),
- средств ПВО – 978 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17104 (+54),
- крылатых ракет – 2620 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 26815 (+83),
- специальной техники – 3446 (+5).
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