Еще 1420 оккупантов и 244 единицы техники: потери врага на 17 октября

Украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1420 российских захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили 244 единицы вражеской техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на утро 17 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 674 тысяч бойцов.

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Потери врага на 17 октября 2024 года

Личного состава – около 674 270 (+1420),

танков – 9014 (+17),

боевых бронированных машин – 18002 (+33),

артиллерийских систем – 19510 (+51),

РСЗО – 1232 (+1),

средств ПВО – 978 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17104 (+54),

крылатых ракет – 2620 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 26815 (+83),

специальной техники – 3446 (+5).

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Потери врага на 17 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ