Более 1100 оккупантов, ПВО, десятки танков и другой техники: потери врага на 19 декабря
19 декабря 2023, 08:13Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже 664 сутки. По состоянию на утро 19 декабря Силы обороны уже ликвидировали более 348 тысяч оккупантов.
Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 1140 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения.
Кстати Каты Бучи в черных пакетах: СМИ раскрыли безумные потери 155-й бригады морской пехоты
Потери агрессора продолжают постоянно расти
- личного состава – 348 300 (+1140);
- танков – 5798 (+15);
- боевых бронированных машин – 10 771 (+19);
- артиллерийских систем – 8190 (+15);
- РСЗО – 926 (+0);
- средств ПВО – 611 (+1);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6299 (+9);
- крылатых ракет – 1611 (+1);
- кораблей /катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 842 (+20);
- специальной техники – 1200 (+2).
Потери врага 19 декабря 2023 года
Последние новости о потерях врага
- Вражеская 155-я бригада морской пехоты "избавилась" от половины своего личного состава за почти два года войны в Украине. Так, элитная бригада потеряла погибшими и пропавшими без вести более 1450 человек. Это половина штатной численности группировки. Среди них – 234 погибших военнослужащих. По данным журналистов, это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за 10 лет войны в Чечне.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты отказывают должным образом лечить своих военных из подразделения "Шторм Z". В частности, их возвращают на боевую службу с не зажившими ранами и даже после ампутаций конечностей.
- По данным разведчиков, большинство новобранцев в "Шторм Z", освобожденных из тюрем для участия в войне, не имеют документов, необходимых для доступа к госпиталям.