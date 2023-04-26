Еще более 600 посетителей на "концерт Кобзона": потери врага по состоянию на 26 апреля

Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже 427 день. За это время украинские воины уничтожили более 188 тысяч оккупантов.

Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. О потерях врага по данным Генштаба ВСУ сообщает 24 Канал.

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Потери государства-агрессора в войне против Украины

За более чем 14 месяцев полномасштабной войны украинские воины уже уничтожили:

личного состава – 188 410 человек;

танков – 3696;

боевых бронированных машин – 7173;

артиллерийских систем – 2 891;

РСЗО – 539;

средств ПВО – 293;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2443;

крылатых ракет – 911;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5800;

специальной техники – 359.

Потери врага на 26 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

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