Еще более 600 посетителей на "концерт Кобзона": потери врага по состоянию на 26 апреля
26 апреля 2023, 07:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже 427 день. За это время украинские воины уничтожили более 188 тысяч оккупантов.
Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. О потерях врага по данным Генштаба ВСУ сообщает 24 Канал.
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Потери государства-агрессора в войне против Украины
За более чем 14 месяцев полномасштабной войны украинские воины уже уничтожили:
- личного состава – 188 410 человек;
- танков – 3696;
- боевых бронированных машин – 7173;
- артиллерийских систем – 2 891;
- РСЗО – 539;
- средств ПВО – 293;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2443;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5800;
- специальной техники – 359.
Актуальная информация с передовой
- В утренней сводке Генштаба 26 апреля сообщили, что основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отразили 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Кроме того, наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА "Зала" и "Орлан-10".
- В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.
- В недавнем заявлении представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что противник понес значительные потери на Бахмутском направлении: погибли десятки тысяч военных. Несмотря на эти неудачи, захватчики продолжают продвигаться вперед, ежедневно беспощадно штурмуя город.