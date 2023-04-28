ВСУ уничтожили более 500 оккупантов и немало артиллерии: потери врага по состоянию на 28 апреля

В Украине начались 429 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. За эти 14 месяцев наши воины уже уничтожили 189 460 оккупантов.

Только за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 540 российских захватчиков. Также уничтожили много военной техники армии агрессора.

Обратите внимание Удар по многоэтажке в Умани: погибли 3 человека

Следует обратить внимание, что за минувшие сутки наши воины уничтожили сразу 18 вражеских артиллерийских систем.

Потери России в полномасштабной войне против Украины

С 24 февраля 2022 года Силы обороны уже уничтожили:

танков – 3 694,

боевых бронированных машин – 7 181 (+3),

артиллерийских систем – 2 905 (+18),

РСЗО – 543 (+1),

средств ПВО – 294 (+1),

самолетов – 308

вертолетов / helicopters – 294,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 467 (+6),

крылатых ракет – 911,

кораблей /катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 819 (+14),

специальной техники – 353 (+1).

Стоит добавить, что 28 апреля около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожена 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Также наши воины уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня.

25 апреля в ВСУ информировали, что за один день враг потерял более одной роты убитыми и ранеными в Донецкой области. Рота состоит из примерно 100 человек. В рядах оккупантов погиб 61 военный.

По словам спикера объединенного пресс-центра Таврического направления Алексея Дмитрашковского, причина потерь состоит в том, что россияне идут в наступление без поддержки.

Следовательно, оккупанты ежедневно несут такие масштабные потери.

По-прежнему наибольшие потери российские оккупанты несут под Бахмутом, где идут ожесточенные бои. Представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый рассказал, что Россия потеряла десятки тысяч своих воинов под Бахмутом. Но даже это не останавливает врага, оккупанты продолжают штурмовать город.