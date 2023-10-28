Более 700 врагов, танки, ПВО и десятки другой техники: потери врага на 28 октября

В Украине 612 сутки полномасштабной войны. За более чем 20 месяцев украинские защитники уже ликвидировали почти 300 тысяч оккупантов.

Только за прошедшие сутки наши воины очистили родную землю от еще 740 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц разнообразной вражеской техники.

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Потери России на утро 28 октября

личного состава – 298 420 (+740);

танков – 5167 (+22);

боевых бронированных машин – 9749 (+23);

артиллерийских систем – 7180 (+18);

РСЗО – 834 (+0);

средства ПВО – 558 (+2);

самолетов – 320 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9);

крылатые ракеты – 1541 (+3);

корабли/катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9524 (+11);

специальная техника – 1011(+0).



Потери врага 28 октября 2023 года

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