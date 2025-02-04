Число неустанно приближается к 850 тысячам: потери врага на 4 февраля

Силы обороны продолжают уничтожать врага не только в каждом уголке нашей страны, но и непосредственно на его территории. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1270 оккупантов.

При этом общие потери оккупантов достигли уже 842 930, сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Актуальные потери врага по состоянию на 4 февраля

личного состава – около 842 930 (+1270) человек,

танков – 9 938 (+18),

боевых бронированных машин – 20 709 (+24),

артиллерийских систем – 22 655 (+66),

РСЗО – 1 269 (+1),

средств ПВО – 1 053 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 003 (+92),

крылатых ракет – 3 054 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 35 921 (+123),

специальной техники – 3 731 (+2).

Потери россиян на 4 февраля / Инфографика Генштаба

К слову, в ISW обратили внимание, что потери россиян в январе 2025 года сохранялись на рекордном уровне, однако их темпы продвижения по сравнению с прошлыми месяцами значительно снизились.