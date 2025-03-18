Украинский снайпер сбил российский дрон из винтовки 308-го калибра

Снайпер ВСУ "Мелкий" уничтожает вражеские дроны на Волчанском направлении. Точными выстрелами из винтовки 308 он приземляет российские "мавики", несмотря на изменение частот связи.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка “Харьков”. Украинские защитники на Волчанском направлении продолжают уничтожать российские дроны, которые постоянно угрожают позициям ВСУ.

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"Мелкий" отправляет вражеские "мавики" в землю

Бойцы 3-й роты батальона "Материк" в составе ОТГ "Харьков" используют средства радиоэлектронной борьбы и антидронные ружья, но враг постоянно меняет тактику – адаптирует частоты связи и совершенствует управление своими БпЛА.

Однако есть средство, который не поддается никаким частотным манипуляциям – снайперская винтовка калибра 308. Боец с позывным "Мелкий" мастерски работает по вражеским "мавикам", отправляя их прямо в землю.

К слову, украинские силы противостоят многочисленным атакам российских оккупантов на разных направлениях, в частности на Покровском, Новопавловском и других.

За прошедшие сутки было отражено 155 боевых столкновений, а потери врага составили 1 560 человек.