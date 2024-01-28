ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 20 единиц техники и почти 200 дронов

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 26 единиц вражеской техники на Таврическом направлении. Из них три танка.

За прошедшие сутки, 27 января, украинские военные уничтожили 26 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

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Достижение наших защитников на Таврическом направлении

За минувшие сутки потери врага составили 364 человека. В частности, военные уничтожили 26 единиц техники врага, а именно:

3 танка;

8 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

10 автомобилей;

3 единицы специальной техники.

Кроме этого, украинские Силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага. Также они сумели нейтрализовать или уничтожить 197 БПЛА разных типов.

Какая ситуация на Таврическом направлении

За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных удара, провел 46 боевых столкновений и совершил 892 артобстрела.

На Авдеевском направлении самая горячая ситуация – там Силы обороны отразили 11 вражеских атак возле Степового, Авдеевки и еще 17 атак близ Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Потери врага на фронте

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские воины истощают врага вдоль всей линии фронта. В частности, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 740 российских захватчиков. Потери врага в живой силе выросли до 382 110.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.