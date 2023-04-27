Украина называет более реальные потери россиян: Жданов объяснил, почему у партнеров могут быть другие цифры

Украинские защитники продолжают уничтожать пришедших на нашу территорию оккупантов. Нередко потери врага в разных источниках отличаются.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, западные СМИ получают данные от американского разведывательного сообщества, которое принимает во внимание только те потери, которые подтверждены.

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Реальные потери окупантов

Олег Жданов отметил, что сначала по фотографии с телами убитых россиян узнают геолокацию. Благодаря этому становится известно, в каком подразделении служили военные.

Он пояснил, что информацию о потерях российских военных можно узнать из трех источников: прозвучал свод из украинских и российских СМИ, тела окупантов заметили спутники западной разведки.

Таким образом они фиксируют только подтвержденные потери,

– сосредоточил внимание военный эксперт.

Впрочем, западные партнеры не учитывают, сколько тел похоронные команды собирают после боя. Также не учитывается личный состав российской армии, который ликвидируется врагом в полевых крематориях.

Так что украинские данные более близки к реальности.

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Олег Жданов пояснил, что украинская сторона определяет цифру потерь на основе боевых сводов из уст украинских защитников.

"То есть, когда командир опрашивает личный состав и он говорит, кто и сколько ликвидировал оккупантов", – рассказал он.

Затем эти данные сводятся в единую систему и попадают в Генштаб ВСУ, озвучивающий конечную цифру.

Вполне допустимы потери с учетом того, сколько они нагнали там народу, половина которого наемники,

– убежден Жданов.

К тому же стало известно, что воюющие против Украины заключенные были списаны с исправительно-трудовых колоний и мест лишения свободы.

"Они негде – между небом и землей, а сейчас уже на небе", – подчеркнул он.

Это свидетельствует о том, что никто не узнает об их смерти.

Похожая ситуация с подсчетом потерь вражеской техники.

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