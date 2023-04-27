Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, західні ЗМІ отримують дані від американського розвідувального співтовариства, яке бере до уваги лише ті втрати, які є підтвердженими.

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Реальні втрати окупантів

Олег Жданов зазначив, що спершу по фотографії із тілами вбитих росіян дізнаються геолокацію. Завдяки цьому стає відомо, в якому підрозділи служили військові.

Він пояснив, що інформацію про втрати російських військових можна дізнатися із трьох джерел: прозвучало зведення з українських та російських ЗМІ, тіла окупантів помітили супутники західної розвідки.

У такий спосіб вони фіксують тільки підтверджені втрати,

– зосередив увагу військовий експерт.

Втім, західні партнери не беруть до уваги те, скільки тіл похоронні команди збирають після бою. Також не враховується той особовий склад російської армії, який ліквідовується ворогом у польових крематоріях.

Тож українські дані більш близькі до реальності.

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Росія нехтує своїми солдатами

Олег Жданов пояснив, що українська сторона визначає цифру втрат на основі бойових зведень з уст самих українських захисників.

"Тобто коли командир опитує особовий склад і він каже, хто та скільки ліквідував окупантів", – розказав він.

Потім ці дані зводяться в єдину систему та потрапляють до Генштабу ЗСУ, який і озвучує кінцеву цифру.

Цілком допустимі втрати з урахуванням того, скільки вони нагнали там народу, половина якого найманці,

– переконаний Жданов.

До того ж стало відомо, що в'язні, які воюють проти України, були списані із виправно-трудових колоній та місць позбавлення волі.

"Вони ніде – між небом і землею, а зараз вже на небі", – наголосив він.

Це свідчить про те, що ніхто не довідається про їхню смерть.

Схожа ситуація із підрахунком втрат ворожої техінки.

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