Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, західні ЗМІ отримують дані від американського розвідувального співтовариства, яке бере до уваги лише ті втрати, які є підтвердженими.
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Реальні втрати окупантів
Олег Жданов зазначив, що спершу по фотографії із тілами вбитих росіян дізнаються геолокацію. Завдяки цьому стає відомо, в якому підрозділи служили військові.
Він пояснив, що інформацію про втрати російських військових можна дізнатися із трьох джерел: прозвучало зведення з українських та російських ЗМІ, тіла окупантів помітили супутники західної розвідки.
У такий спосіб вони фіксують тільки підтверджені втрати,
– зосередив увагу військовий експерт.
Втім, західні партнери не беруть до уваги те, скільки тіл похоронні команди збирають після бою. Також не враховується той особовий склад російської армії, який ліквідовується ворогом у польових крематоріях.
Тож українські дані більш близькі до реальності.
Олег Жданов розповів, які дані про втрати окупантів правдиві: дивіться відео
Росія нехтує своїми солдатами
Олег Жданов пояснив, що українська сторона визначає цифру втрат на основі бойових зведень з уст самих українських захисників.
"Тобто коли командир опитує особовий склад і він каже, хто та скільки ліквідував окупантів", – розказав він.
Потім ці дані зводяться в єдину систему та потрапляють до Генштабу ЗСУ, який і озвучує кінцеву цифру.
Цілком допустимі втрати з урахуванням того, скільки вони нагнали там народу, половина якого найманці,
– переконаний Жданов.
До того ж стало відомо, що в'язні, які воюють проти України, були списані із виправно-трудових колоній та місць позбавлення волі.
"Вони ніде – між небом і землею, а зараз вже на небі", – наголосив він.
Це свідчить про те, що ніхто не довідається про їхню смерть.
Схожа ситуація із підрахунком втрат ворожої техінки.
Втрати окупантів: останні новини
- Станом на 27 квітня від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 188 920 осіб із особового складу росіян.
- На позиціях під Соледаром снайпер 24 Окремої механізованої бригади за одну годину знищив аж 16 загарбників.
- У Росії нестача живої сили, яку можна кидати як гарматне м'ясо на поле бою. У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що все ж дуже малоймовірно, що в Росії зможуть мобілізувати 400 тисяч добровольців, як було заплановано.