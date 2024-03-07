Пытались штурмовать позиции десантников, впрочем, поплатились: кадры боя против оккупантов

Оккупанты решили штурмовать позиции житомирских десантников. Впрочем, как только подошли к позициям наших военных, сразу же оказались под обстрелом.

Мощные кадры показал Генштаб ВСУ со ссылкой на 95 ОДШБр. Заметили, что это лишь короткий бой наших защитников против российских захватчиков, пишет 24 Канал.

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Провальная попытка российского штурма

"Просто один короткий бой. Россияне решили штурмовать позиции житомирских десантников. Что из этого получилось, смотрите дальше", – призвали в Генштабе ВСУ.

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Российский штурм завершился провалом: смотрите видео

Заметим, на кадрах четко видно попытку вражеского штурма. Как только захватчики приблизились к позициям наших защитников, воины моментально открыли огонь.