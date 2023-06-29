Как идиотов нас обманули, – российский пленный о продаже гуманитарки командирами армии России

Российский зек, воевавший в армии страны-агрессорки, попал в украинский плен. Россиянин рассказал, что его военное командование продавало им товары, переданные им из России, как гуманитарную помощь.

Бурдыгин Александр из Оренбургской области страны-агрессорки пополнил украинский обменный фонд, находясь в Запорожском направлении. Он отметил, что пошел на войну, потому что не хотел отбывать свой срок в российской тюрьме. 24 Канал.

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Российский пленный рассказал, что его командиры продавали гуманитарку

Пленный россиянин рассказал, что его командиры вроде бы нормально относились к солдатам. Как оказалось, они тоже были завербованными заключенными.

"Командующий ротой нашей тоже был зеком, командиры отделения тоже зеки. Только глава батальона не сидел", – сказал оккупант.

Кроме этого, он отметил, что его командование вроде бы продавали им гуманитарную помощь, которую передали из России. Он и его собратья покупали это за 4,5 тысячи "деревянных". Впоследствии он увидел, что такие же вещи продает местная женщина ромского происхождения, но уже втрое дешевле – за 1,5 тысячи рублей.

Обманывали, что это значит. Потому что мы потом когда хотели уже сами заказать себе гуманитарную помощь, сказали, что она до сюда не дойдет, где-то на блокпосте ее остановят сразу же. Это все бред, как идиотов нас обманули во всем,

– жаловался пленник.

Информацию, что эту гуманитарную помощь продают, он вроде бы узнал от своих собратьев. Ему сказали, что все часы, ножи складные, берцы, маскхалаты, которые они приобрели россияне, присылали им на фронт как помощь. Проводил эти "торговые операции" российский полковник с позывным "Шаманом".

Напоследок оккупант рассказал, что другим ротам все же удавалось "заказывать" для себя гуманитарку. Их военное формирование тоже хотело заказать вещи, ведь они вроде бы ничего не имели, однако этого, очевидно, так и не произошло.

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