Почти 1000 оккупантов, 30 танков, РСЗО, ПВО: огромные потери врага на 25 января

Россия продолжает атаковать Украину, однако несет колоссальные потери на поле боя в живой силе и технике. Только за последние сутки враги потеряли 950 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года враг унес жизни 379 610 своих солдат. Однако потери могут быть значительно больше, ведь сосчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий.

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Какие потери понесли враги

личного состава – 379610 (+950);

танков – 6257 (+30);

боевых бронированных машин – 11621 (+42);

артиллерийских систем – 9067 (+59);

РСЗО – 972 (+1);

средств ПВО – 660 (+1);

самолетов – 331 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7033 (+35);

крылатых ракет – 1844 (+2);

кораблей/катеров – 23 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 12 044 (+39);

специальной техники – 1420 (+4).



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