Почти 1000 оккупантов, 30 танков, РСЗО, ПВО: огромные потери врага на 25 января

25 января 2024, 07:59
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает атаковать Украину, однако несет колоссальные потери на поле боя в живой силе и технике. Только за последние сутки враги потеряли 950 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года враг унес жизни 379 610 своих солдат. Однако потери могут быть значительно больше, ведь сосчитать их трудно из-за интенсивных боевых действий.

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Какие потери понесли враги

  • личного состава – 379610 (+950);
  • танков – 6257 (+30);
  • боевых бронированных машин – 11621 (+42);
  • артиллерийских систем – 9067 (+59);
  • РСЗО – 972 (+1);
  • средств ПВО – 660 (+1);
  • самолетов – 331 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7033 (+35);
  • крылатых ракет – 1844 (+2);
  • кораблей/катеров – 23 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 044 (+39);
  • специальной техники – 1420 (+4).


Потери врага по состоянию на 25 января 2024 года

В Белгородской области упал российский Ил-76

  • Ориентировочно в 11:15 24 января в Белгородской области России упал их самолет Ил-76. В российском минобороны эту информацию подтвердили. Там заявили, что якобы на борту самолета находились 65 украинских пленных, 6 членов экипажа и три человека, которые якобы сопровождали пленных.
  • Украинская разведка подтвердила данные, что 24 января должен был пройти обмен, который не состоялся. В ГУР сказали, что Россия постоянно сообщала Украине о том, что в определенное время необходимо обеспечить безопасность воздушного пространства в районе города Белгород. Однако в этот раз Кремль этого не сделал.
  • Владимир Зеленский заявил, что Россия играет с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Президент сказал, что Украина будет настаивать на международном расследовании падения самолета.

Автор: Діана Квасневська