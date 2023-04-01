Оккупанты "победным" маршем уверенно шагают на тот свет: потери врага по состоянию на 1 апреля

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. За прошедшие сутки наши военные ликвидировали 630 бойцов врага.

Что касается общей статистики потерь врага, то с 24 февраля 2022 года удалось отправить на тот свет 173 990 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.

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Потери врага в технике

танков – 3616;

боевых бронированных машин – 6981;

артиллерийских систем – 2 683;

РСЗО – 527;

средства ПВО – 279;

самолетов – 306;

вертолетов – 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248;

крылатые ракеты – 911;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5528;

специальная техника – 296;

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 1 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Что происходит на фронте

В Генштабе ВСУ также рассказали о том, что известно о ситуации на фронте по состоянию на 1 апреля. По имеющейся информации, враг нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также 6 дронов камикадзе, как успешно сбили украинские воины.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой,

– отметили в Генштабе.

Самые интенсивные бои сейчас идут за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Из-за успешных попаданий ВСУ по позициям дислокации живой силы и техники оккупантов, российские захватчики ужесточили контрразведывательные действия в Луганской области.

В частности, тщательно проверяют местных жителей на связь с украинской армией, а в некоторых населенных пунктах отключили мобильную связь. Враги продолжают использовать гражданские жилые дома для собственных нужд на временно оккупированных территориях.

Так, в некоторых населенных пунктах Щастинского района Луганской области людей выселили из своих домов, чтобы разместить в них российских военнослужащих.

ВСУ ежедневно наносят врагам значительные потери

За минувшие сутки украинские войска нанесли 10 ударов по позициям захватчиков. А подразделениям ракетно-артиллерийских войск удалось поразить: