Почти 6 тысяч оккупантов и гора техники: в ВСУ рассказали о потерях врага за неделю

Военные Украины ежедневно сотнями уничтожают российскую саранчу и ее технику, которые непрестанно прутся на украинские земли. Только за неделю с 13 по 19 марта Силы обороны уничтожили почти 6 тысяч личного состава оккупантов.

По словам первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за неделю защитникам Украины удалось уничтожить 5 820 россиян.

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Огромные потери оккупантов в технике

По словам Александра Павлюка, также существенные потери захватчики понесли и в вооружении и военной технике, ведь украинские военные смогли в целом уничтожить 387 единиц такой техники. Из нее:

66 танков,

84 боевых бронированных машин,

81 артиллерийскую систему,

14 РСЗО,

9 установок ПВО,

60 единиц автотехники,

20 единиц спецтехники.

Кроме этого нашими защитниками сбит 1 самолет, 1 вертолет и 51 БПЛА,

– подчеркнул Александр Павлюк.



Число уничтоженного личного состава и техники врага за 13–19 марта / Инфографика Александра Павлюка

Почти 165 тысяч ликвидированных россиян

Всего с начала полномасштабной войны по состоянию на 19 марта украинские военные уничтожили 164 910 оккупантов. При этом только за последние сутки удобрять черноземы Украины отправились 710 захватчиков.

Также страна-агрессор несёт огромные потери в своей технике. Так, по данным Генштаба Украины за последние сутки защитники превратили в металлолом:

21 танк (в целом с начала полномасштабной фазы войны 3532 единицы),

23 боевые бронированные машины (6 853),

8 артиллерийских систем (2568),

1 РСЗО (507),

3 средства ПВО (268),

4 единицы автомобильной техники и автоцистерн (5 408),

3 единицы специальной техники (252)



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Горячее всего вблизи Бахмута: что известно

Оккупанты не оставляют попыток захватить украинский Бахмут. По данным Министерства обороны Великобритании, россияне в последние дни закрепились к западу от реки Бахмутка. Однако оккупационные войска истощены, в результате чего темпы их операций самые низкие с января 2023 года.

Однако в Минобороны подчеркивают, что российское руководство, вероятно, постарается восстановить наступательный потенциал сил после пополнения запасов личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной по всей линии фронта.

По мнению спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута. В боях войска агрессора терпят бешеные потери и атакуют "по инерции". Вместо этого украинское командование и штабы правильно планируют оборону.

Данные, приведенные Генштабом и Александром Павлюком, приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных россиян и их техники в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.