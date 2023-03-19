Почти 6 тысяч оккупантов и гора техники: в ВСУ рассказали о потерях врага за неделю
Источник:Александр Павлюк
Военные Украины ежедневно сотнями уничтожают российскую саранчу и ее технику, которые непрестанно прутся на украинские земли. Только за неделю с 13 по 19 марта Силы обороны уничтожили почти 6 тысяч личного состава оккупантов.
По словам первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за неделю защитникам Украины удалось уничтожить 5 820 россиян.
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Огромные потери оккупантов в технике
По словам Александра Павлюка, также существенные потери захватчики понесли и в вооружении и военной технике, ведь украинские военные смогли в целом уничтожить 387 единиц такой техники. Из нее:
- 66 танков,
- 84 боевых бронированных машин,
- 81 артиллерийскую систему,
- 14 РСЗО,
- 9 установок ПВО,
- 60 единиц автотехники,
- 20 единиц спецтехники.
Кроме этого нашими защитниками сбит 1 самолет, 1 вертолет и 51 БПЛА,
– подчеркнул Александр Павлюк.
Число уничтоженного личного состава и техники врага за 13–19 марта / Инфографика Александра Павлюка
Почти 165 тысяч ликвидированных россиян
Всего с начала полномасштабной войны по состоянию на 19 марта украинские военные уничтожили 164 910 оккупантов. При этом только за последние сутки удобрять черноземы Украины отправились 710 захватчиков.
Также страна-агрессор несёт огромные потери в своей технике. Так, по данным Генштаба Украины за последние сутки защитники превратили в металлолом:
- 21 танк (в целом с начала полномасштабной фазы войны 3532 единицы),
- 23 боевые бронированные машины (6 853),
- 8 артиллерийских систем (2568),
- 1 РСЗО (507),
- 3 средства ПВО (268),
- 4 единицы автомобильной техники и автоцистерн (5 408),
- 3 единицы специальной техники (252)
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Горячее всего вблизи Бахмута: что известно
- Оккупанты не оставляют попыток захватить украинский Бахмут. По данным Министерства обороны Великобритании, россияне в последние дни закрепились к западу от реки Бахмутка. Однако оккупационные войска истощены, в результате чего темпы их операций самые низкие с января 2023 года.
- Однако в Минобороны подчеркивают, что российское руководство, вероятно, постарается восстановить наступательный потенциал сил после пополнения запасов личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной по всей линии фронта.
- По мнению спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута. В боях войска агрессора терпят бешеные потери и атакуют "по инерции". Вместо этого украинское командование и штабы правильно планируют оборону.