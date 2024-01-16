Уничтожили вдребезги: на Юге HIMARS ударили по российскому комплексу "Оса"
Источник:Силы специальных операций ВСУ
Наши военные дают отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, они уничтожают личный состав и технику россиян.
Наши защитники продолжают нанести урон оккупантам. В частности, на Южном направлении удалось уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Смотрите также Стоит десятки миллионов и очень ценен для России: что известно об Ил-22, подведенном Украиной
Операторы скорректировали огонь HIMARS
Во время разведки экипаж БпАК 73-го морского центра Сил Специальных Операций, несмотря на плохую видимость, обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", который враг применял против наших войск.
️ Операторы ССО скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.
Комплекс врага полностью уничтожен.
Наши военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс: смотрите видео
Потери врага на 16 января
Только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине 1100 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 372 090 солдат.
Какие потери понес враг
- личного состава – ориентировочно 372 090 (+1110);
- танков – 6113 (+24);
- боевых бронированных машин – 11 358 (+36);
- артиллерийских систем – 8801 (+30);
- РСЗО – 961 (+3);
- средства ПВО – 653 (+3);
- самолетов – 331 (+2);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6877 (+12);
- крылатые ракеты – 1816 (+1);
- корабли/катера – 23 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 731 (+33);
- специальная техника – 1365 (+9).