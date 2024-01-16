Уничтожили вдребезги: на Юге HIMARS ударили по российскому комплексу "Оса"

Наши военные дают отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, они уничтожают личный состав и технику россиян.

Наши защитники продолжают нанести урон оккупантам. В частности, на Южном направлении удалось уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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Операторы скорректировали огонь HIMARS

Во время разведки экипаж БпАК 73-го морского центра Сил Специальных Операций, несмотря на плохую видимость, обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", который враг применял против наших войск.

️ Операторы ССО скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.

Комплекс врага полностью уничтожен.

Наши военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс: смотрите видео

Потери врага на 16 января

Только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине 1100 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 372 090 солдат.

Какие потери понес враг