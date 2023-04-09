Более 3 тысяч мертвых оккупантов и гора уничтоженной техники: потери России в Украине за неделю
Источник:Александр Павлюк
Оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери. Так, только за 7 дней, с 3 по 9 апреля более 3 тысяч захватчиков перестали топтать украинскую землю.
Всего защитникам Украины удалось ликвидировать 3600 человек личного состава противника. Однако не живой силой единой.
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Безумные потери россиян в технике
Также военные Украины заставляют гореть военную технику оккупантов. Так, всего за последние 7 дней удалось уничтожить 261 единицу вооружения и военной техники врага.
Больше не будут угрожать украинцам:
- 18 танков,
- 38 боевых бронированных машин,
- 53 артиллерийские системы,
- 6 РСЗО,
- 3 установки ПВО,
- 65 единиц автотехники,
- 13 единиц спецтехники.
Супергерои Украины обороняют и небо нашего государства. По данным Александра Павлюка, за неделю они смогли приземлить 63 БПЛА, а также 1 вражеский самолет и 1 вертолет.
Число уничтоженного личного состава и техники врага за 3–9 апреля / Инфографика Александра Павлюка
В общей сложности более 178 тысяч ликвидированных оккупантов
В общей сложности с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 9 апреля украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. При этом только за последние сутки послушать второсортную музыку Кобзона отправились 470 захватчиков.
Также удалось, по данным Генштаба Украины, в металлолом превратить множество военной техники и вооружения. Речь идет про:
- 3 636 танков,
- 7 024 боевых бронированных машины,
- 2 740 артиллерийских систем,
- 533 РСЗО,
- 282 средства ПВО,
- 307 самолетов,
- 292 вертолета,
- 2 312 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 911 крылатых ракет,
- 18 кораблей,
- 5 602 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
- 309 единиц специальной техники.
Однако не стоит забывать, что, несмотря на бешеные потери оккупантов, расходного материала у страны-оккупантки много. Поэтому оборона Украины – это не только обязанность военных, которые делают все возможное и невозможное для защиты государства, но и каждого ее гражданина.
Чтобы вместе двигаться к Победе, 24 Канал постоянно проводит важные сборы для наших защитников, к которым может присоединиться каждый неравнодушный украинец. Так, благодаря читателям уже удалось закрыть более 50 таких сборов для ВСУ.
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