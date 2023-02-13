На прошлой неделе ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов
Украинские воины продолжают противостоять российским захватчикам и не дают им продвигаться по разным направлениям фронта. Более того, если анализировать официальную статистику, то можно сделать вывод, что за прошедшую неделю Вооруженные Силы отправили к Кобзону рекордное число оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения Кремль не устает удостоверять, что использует людей как пушечное мясо, совсем их не жалея. Только за прошедшую неделю (в период с 6 по 12 февраля) было уничтожено 6 180 захватчиков. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на статистику ресурса russian-casualties.in.ua, что базируется на данных Генштаба.
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Рекордный показатель от 24 февраля
В очередной раз акцентируем, что Вооруженные Силы ликвидировали безумное количество оккупантов. До этого им не удавалось добиться таких результатов. Скажем, в период с 28 февраля по 6 марта они отправили к Кобзону 5 700 вражеских воинов. В период с 16 по 22 января – 5 400, а с 7 по 13 ноября – 4 910 оккупантов.
Потери России от 24 февраля 2022 года / Статистика russian-casualties.in.ua
Кроме того, следует сказать, сколько техники потерял враг за прошедшую неделю (в скобках – средненедельный показатель за все время):
- танки – 52 (64) единицы;
- боевые бронемашины – 77 (127) единиц;
- артсистемы – 59 (45) единиц;
- РСЗО: 4 (9) единицы;
- средства ПВО – 7 (5) единиц;
- самолеты – 2 (6) единицы;
- вертолеты – 2 (6) единицы;
- БпЛА – 49 (39) единиц;
- крылатые ракеты – 61 (17) единица;
- автотехника и автоцистерны – 46 (101) единиц;
- спецтехника – 14 (4) единиц.
С чем связаны безумные потери во вражеском войске
- Заметим, что в последние недели враг усилил наступательные действия в канун годовщины с начала полномасштабного вторжения. Очевидно, руководство вражеского государства планирует достичь хоть каких-то "успехов" на поле боя, потому и бросает на гибель и уничтожение так много воинов личного состава и техники.
- Как отмечают эксперты, Путин отдал приказ любой ценой выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако вряд ли "второй армии мира" удастся воплотить в жизнь эти планы, ведь сейчас им не удается штурмовать Бахмут и Угледар.
- Кстати, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что украинские военные разбили вблизи Угледара Донецкой области "элитную" 155-ю бригаду морской пехоты России.