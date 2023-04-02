Уже почти 175 тысяч уничтоженных оккупантов: потери врага по состоянию на 2 апреля

2 апреля 2023, 08:08
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают отражать атаки противника и уничтожать его. Самыми горячими остаются бои за районы Бахмута, Авдеевки и Марьинки. В общей сложности наши воины уже уничтожили около 175 тысяч оккупантов.

Только за сутки, 1 апреля, украинские защитники ликвидировали еще 560 захватчиков. В общей сложности государство-агрессор уже потеряло ориентировочно 174 550 своих военных.

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

  • танков – 3618 (+2);
  • боевых бронированных машин – 6986 (+5);
  • артиллерийских систем – 2687 (+4);
  • РСЗО –527 (+0);
  • средств ПВО – 279 (+0);
  • самолетов – 306 (+0);
  • вертолетов – 291 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2249 (+1);
  • крылатых ракет – 911 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн –5537 (+9);
  • специальной техники – 296 (+0).

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Потери врага по состоянию на утро 2 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! "Большое наступление" россиян провалилось. Украинские защитники уже вывели из строя треть вражеской группировки. Об этом в эфире 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, сейчас у оккупантов нет возможности начать новое наступление.
Автор: Юлія Лобурак