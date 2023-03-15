Оккупанты ложатся тысячами, только зеков уничтожено не менее 32 тысяч, – Данилов

По данным Института изучения войны, за февраль россияне продвинулись по территории Украины на 0,039%. Однако при этом оккупанты терпят колоссальные потери.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, ВСУ уничтожили тысячи заключенных россиян.

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"Они там ложатся тысячами. Только этих зеков, которых они набрали из мест лишения свободы, по меньшей мере 32 тысячи были уничтожены на территории нашей страны", – заявил он.

Данилов отметил, что украинские защитники будут уничтожать их до тех пор, пока они у россиян не закончатся.

"Наши военные делают абсолютно уникальные вещи, уникальные операции, когда за сутки более тысячи (оккупантов ликвидируют – 24 Канал)", – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Он рассказал, что в феврале были и такие дни, когда за сутки ВСУ уничтожали более тысячи россиян именно на самом тяжелом направлении – Бахмутском.

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Алексей Данилов отметил, что у оккупантов не хватает боеприпасов, ведь те не рассчитывали, что им придется воевать в течение долгого времени на значительной линии фронта.

Они на это совсем не рассчитывали. Они ведут переговоры с некоторыми странами, чтобы им помогали оружием, помогали им снарядами,

– сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что Украина очень внимательно следит за этой ситуацией.

"Таких стран очень мало, если не сказать, что единицы. Делаем все возможное и невозможное для того, чтобы этот маленький "ручеек" остановился, чтобы никакой помощи стране-агрессору не было", – заявил секретарь СНБО.

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