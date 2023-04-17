"Росомахи" точным ударом уничтожили вражескую БМП, которая "кошмарила" их несколько недель

Российская БМП-3 несколько недель "кошмарила" позиции 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша. Однако теперь она превратилась в металлолом.

Защитники с помощью "Джавелина" превратили вражескую БМП в группу металлолома.

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Минус российская БМП

68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша показала на видео, как одним точным выстрелом "росомахи" уничтожили российскую БМП-3. Находившийся в ней экипаж отправился на "концерт к Кобзону".

Росомахи уничтожили вражескую БМП-3, которая несколько недель "кошмарила" позиции 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша. Меткий выстрел из Джавелина превратил "беху" в груду горящего металлолома, вместе с ее экипажем,

– говорится в сообщении.

"Росомахи" уничтожили российскую БМП: смотрите видео

Потери врага на фронте