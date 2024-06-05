Путину очень важно что-то показать: Черник спрогнозировал ближайшие недели на фронте

В течение мая 2024 года ВСУ установили рекорд по ликвидации личного состава врага – примерно 39 тысяч оккупантов за месяц. Также абсолютный рекорд и по артиллерийским установкам захватчиков – 1 160 единиц было уничтожено за май.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, ближайшее время уменьшения интенсивности потерь России на войне против Украины не будет.

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"Мой взгляд, что сейчас эти ближайшие недели снижения интенсивности не будет. Потому что все-таки саммит в Швейцарии очень важен для Путина. В частности, ему важно его сорвать. Он будет пытаться показать, что он что-то может", – предположил он.

Опережающее уничтожение

Как отметил Петр Черник, понимая, что военно-промышленный комплекс России может снимать с консервации и ремонтировать 300 – 400 пушек в месяц, не более, то сейчас началось опережающее уничтожение. Однако не стоит спешить очень радоваться. Ведь захватчики имеют на складах до 10 тысяч артиллерийских установок различных калибров.

Но если мы будем двигаться такими темпами, то они точно не смогут нарастить эту трехсоттысячную группировку, которую они задекларировали. Пока не превышают мобилизацию 30 – 35 тысяч личного состава в месяц. Хотя потенциал имеют, до 3 миллионов человек в резерве у них есть,

– подчеркнул военный эксперт.

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