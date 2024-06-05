Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, найближчим часом зменшення інтенсивності втрат Росії на війні проти України не буде.

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"Мій погляд, що зараз ці найближчі тижні зниження інтенсивності не буде. Бо все-таки саміт у Швейцарії дуже важливий для Путіна. Зокрема, йому важливо його зірвати. Він буде намагатися показати, що він щось може", – припустив він.

Випереджувальне знищення

Як зазначив Петро Черник, розуміючи, що воєнно-промисловий комплекс Росії може знімати з консервації і ремонтувати 300 – 400 гармат на місяць, не більше, то зараз розпочалось випереджувальне знищення. Однак не варто поспішати дуже радіти. Адже загарбники мають на складах до 10 тисяч артилерійських установок різних калібрів.

Але якщо ми будемо рухатися такими темпами, то вони точно не зможуть наростити оце трьохсоттисячне угруповання, яке вони задекларували. Поки що не перевищують мобілізацію 30 – 35 тисяч особового складу на місяць. Хоча потенціал мають, до 3 мільйонів осіб у резерві у них є,

– підкреслив військовий експерт.

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