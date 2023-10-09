Российские ДРГ пытались маневрировать: ВСУ уничтожили еще 7 вражеских лодок
Украинские защитники продолжают ликвидировать российские ДРГ в Юге. Только за минувшие сутки уничтожили 7 вражеских лодок.
Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что захватчики пытались маневрировать, передает 24 Канал.
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ВСУ уничтожили еще 7 вражеских лодок
Украинские военные продолжают работать по диверсионно-разведывательным группам. Россияне пытаются имитировать активность в частности в районе островов.
За прошедшие сутки у нас было уничтожено 7 лодок, на которых такие группы пытались маневрировать,
– подчеркнула Гуменюк.
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Продвижение врага на Юге невозможно
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что адекватные люди вообще не рассматривают продвижение с левого берега на правый. Впрочем, украинские защитники понимают, что имеют дело с довольно неадекватным врагом.
- Наша оборона достаточно плотная, поэтому продвижение агрессора не предполагается, подчеркнула Гуменюк.
- Оккупанты усилили обстрелы Херсонщины управляемыми авиационными бомбами. Такой подход к уничтожению инфраструктуры правого берега связан, в частности, с опаской врага по поводу накопления сил и средств наших защитников перед определенным продвижением.