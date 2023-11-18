Превратили "Солнцепек" в пепел: впечатляющее видео работы ВСУ на левом берегу Днепра

Наши защитники уничтожили очередной "Солнцепек". Однако на этот раз попадание было на левом берегу Херсонской области.

О последних достижениях украинских воинов рассказал глава ОП Андрей Ермак.

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Защитники уничтожили очередной "Солнцепек"

Андрей Ермак отметил, что с помощью ОУВ "Херсон" нет еще одного российского "Солнцепека". При этом уничтожили эту РСЗО на левом берегу Днепра. которая сейчас оккупирована.

На кадрах видно, как дрон сбросил боеприпас прямо в цель и вражеская машина вспыхнула.

Левый берег Херсона. Был русский "Солнцепек", а теперь нет,

– отметил Ермак.

Наши защитники уничтожили "Солнцепек" на левом берегу: смотрите видео

Отметим, что российский "Солнцепек" стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами. Он предназначен для уничтожения живой силы выведения из строя легкобронированной техники, с легкостью разрушающей здания и сооружения. Уничтожение каждого такого РСЗО означает, что нашим защитникам станет гораздо проще оттеснять врага и меньше украинских домов будут разрушены.

Ситуация на левом берегу