В армии России огромное количество раненых, их массово обманывают с выплатами, – Жданов

Российская армия в войне против Украины несет серьезные потери. Среди оккупантов не только значительная часть погибших, но еще и множество раненых.

Об этом 24 Каналу рассказал Олег Жданов. По его словам, из-за этого россияне повсюду обустраивают госпитали.

Интересно Россия уже мобилизовала полмиллиона военных, – Резников

Раненых кафиров становится больше

Олег Жданов сообщил, что в районе Новоивановки Луганской области российские военные обустроили еще один госпиталь.

В прифронтовой зоне повсюду, где есть медицинское учреждение, оккупанты сразу же делают из него госпиталь. Потому что раненых просто огромное количество,

– подчеркнул он.

По его словам, только в Новоиванковке на лечении находится около 100 российских военных, несмотря на то, что его только обустроили.

Военный эксперт объяснил, что на самом деле в медучреждениях в небольших населенных пунктах мест для раненых не так уж много.

Олег Жданов рассказал, как на самом деле в России обращаются с мобилизованными: смотрите видео

Россиян в госпитале не лечат

Олег Жданов объяснил, что степень тяжести ранений у российских военных обычно занижают и даже не вносят соответствующие записи в медицинские документы.

"После оказания минимальной помощи отправляют на передовую, то есть лечение чем-то напоминает смелые похождения солдата Швейка", – подчеркнул он.

По его мнению, мобилизованным оказали первую медицинскую помощь, укололи обезболивающее и отправили на фронт.

Никто не собирается их там эвакуировать поэтапно с последующим предоставлением квалифицированной медицинской помощи,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, полевая медицина и характеризуется своей поэтапностью. Сначала идет первая медицинская помощь, доврачебная, а затем врачебная и так далее. Россияне же такую схему избегают.

Россия обманывает мобилизованных

Военный эксперт рассказал, что врачи обычно занижают степень тяжести ранения.

"Так как выплаты нужно предоставлять в зависимости от тяжести ранения. Если среднее, а ему пишут легкое, то соответственно выплатят три копейки", – пояснил он.

По его словам, нередко медики вообще не учитывают легкие ранения.

Царапина? Не волнуйся, до свадьбы заживет! Так обычно любят говорить. Тогда вообще никаких выплат не будет. Этим и обманывают личный состав,

– прокомментировал он.

К тому же это не единственная ложь со стороны России.

"Обман состоит в том, что многим мобилизованным, которых привезли в Украину, в месте отправления обещали, что они будут находиться в 3–4 линии, то есть будут нести службу в тылу и просто будут обеспечивать оборону объектов как можно дальше от линии фронта", – объяснил военный эксперт.

На самом же деле военные попадают на передовую и должны идти в атаку на позиции ВСУ.

Россия проводит мобилизацию: что известно