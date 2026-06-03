Канадка, боевой медик батальона "Алькатрас" 93 бригады "Холодный Яр" Эйприл Хаггет с позывным "Бабушка" рассказала 24 Каналу, что она теряла собратьев на фронте. И это те эмоции, которые чрезвычайно сложно пережить.

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Увидела гибель друга на видео

По словам военной, сначала она в течение 2 лет занималась волонтерством. Уже тогда пришлось потерять много людей. Но это совсем по-другому воспринимается, когда ты непосредственно работаешь медиком, который ездит на фронт и постоянно находится с боевыми товарищами.

Вы начинаете знакомиться и делиться историями. Первый боец, которого потеряли, был моим товарищем. Его собака осталась со мной жить. Я тогда три недели горевала и не могла принять потери,

– рассказала военная.

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К сожалению, впоследствии были потери других собратьев. Один из офицеров тогда дал полезный совет: "Мы ничего не можем уже сделать для них. Они ушли. Но мы можем попытаться спасти других". И в этом есть смысл.

Недавно я потеряла друга. Видела его смерть на видео. Это тяжело. Я буду думать об этом всю жизнь. Но также я собрала деньги, чтобы у моих ребят было оружие против дронов. Я уже не могу спасти друга, но могу спасти других,

– подчеркнула военная.

Добавим, боевой медик батальона "Алькатрас" 93 бригады "Холодный Яр" Эйприл Хаггет с начала полномасштабной войны финансово помогала украинцам. В декабре 2022 года она впервые приехала в Украину. Это должна была быть поездка всего лишь на 18 дней. Но в конце концов она решила присоединиться к Силам обороны Украины.

Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский рассказал, что сейчас в Силах обороны служат иностранцы из более чем 50 стран мира. А Международный легион ГУР МО на 70% состоит из иностранцев. При этом поток желающих не уменьшается.