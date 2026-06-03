Канадка, бойова медикиня батальйону "Алькатрас" 93 бригади "Холодний Яр" Ейпріл Хаггет із позивним "Бабця" розповіла 24 Каналу, що вона втрачала побратимів на фронті. І це ті емоції, які надзвичайно складно пережити.

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Побачила загибель друга на відео

За словами військової, спершу вона упродовж 2 років займалася волонтерством. Вже тоді довелося втратити багато людей. Але це зовсім по-іншому сприймається, коли ти безпосередньо працюєш медиком, який їздить на фронт та постійно перебуває з бойовими товаришами.

Ви починаєте знайомитися та ділитися історіями. Перший боєць, якого втратили, був моїм товаришем. Його собака залишилася зі мною жити. Я тоді три тижні горювала і не могла прийняти втрати,

– розповіла військова.

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Дивіться інтерв'ю з бойовою медикинею з Канади на ютубі 24 Каналу

На жаль, згодом були втрати інших побратимів. Один з офіцерів тоді дав корисну пораду: "Ми нічого не можемо вже зробити для них. Вони пішли. Але ми можемо спробувати врятувати інших". І в цьому є сенс.

Нещодавно я втратила друга. Бачила його смерть на відео. Це тяжко. Я буду думати про це все життя. Але також я зібрала гроші, щоб в моїх хлопців була зброя проти дронів. Я вже не можу врятувати друга, але можу врятувати інших,

– наголосила військова.

Додамо, бойова медикиня батальйону "Алькатрас" 93 бригади "Холодний Яр" Ейпріл Хаггет з початку повномасштабної війни фінансово допомагала українцям. В грудні 2022 року вона вперше приїхала до України. Це мала бути поїздка всього лиш на 18 днів. Але зрештою вона вирішила приєднатися до лав Сил оборони України.

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