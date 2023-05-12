Я – человек, – Залужный рассказал, когда единственный раз плакал за время войны

Полномасштабная война, развязанная Россией, принесла украинцам немало бед. Однажды не сдержал слез и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный рассказал об этом случае в фильме Дмитрия Комарова "Год. За кадром", сообщает 24 Канал.

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Залужный рассказал, что у него вызывало слезы

Главнокомандующий ВСУ отметил, что во время полномасштабной войны с Россией он заплакал только один раз.

Будучи главнокомандующим, мне не хочется признаваться в каких-то слабостях, но опять-таки повторюсь: я – человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь,

– заметил Залужный.

По его словам, еще в момент переписки с женщиной он надеялся, что ее сыну удалось выжить. Однако ему сообщили, что военный погиб.

"И я вынужден был как-то прояснить эту ситуацию, потому что мама прислала мне его смс. Он перед вылетом написал смс о том, что является патриотом. И даже, когда его не станет, он хочет, чтобы знали, что он – нормальный человек", – вспоминает главнокомандующий.

Залужный добавил, что когда он пытался обсудить этот вопрос с матерью погибшего военного, то у него не хватило сил и он заплакал. Генерал помнит имя этого защитника, но не желает его называть.

"Их придется называть очень много. Они все этого стоят", – отметил Залужный.

Он подытожил, что очень тяжело переживает потери бойцов,

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