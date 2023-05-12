Я – человек, – Залужный рассказал, когда единственный раз плакал за время войны
Полномасштабная война, развязанная Россией, принесла украинцам немало бед. Однажды не сдержал слез и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Залужный рассказал об этом случае в фильме Дмитрия Комарова "Год. За кадром", сообщает 24 Канал.
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Залужный рассказал, что у него вызывало слезы
Главнокомандующий ВСУ отметил, что во время полномасштабной войны с Россией он заплакал только один раз.
Будучи главнокомандующим, мне не хочется признаваться в каких-то слабостях, но опять-таки повторюсь: я – человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь,
– заметил Залужный.
По его словам, еще в момент переписки с женщиной он надеялся, что ее сыну удалось выжить. Однако ему сообщили, что военный погиб.
"И я вынужден был как-то прояснить эту ситуацию, потому что мама прислала мне его смс. Он перед вылетом написал смс о том, что является патриотом. И даже, когда его не станет, он хочет, чтобы знали, что он – нормальный человек", – вспоминает главнокомандующий.
Залужный добавил, что когда он пытался обсудить этот вопрос с матерью погибшего военного, то у него не хватило сил и он заплакал. Генерал помнит имя этого защитника, но не желает его называть.
"Их придется называть очень много. Они все этого стоят", – отметил Залужный.
Он подытожил, что очень тяжело переживает потери бойцов,
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Последние потери Украины: коротко
- Вблизи Бахмута 6 мая в бою с оккупантами погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской общины. Защитнику было 42 года.
- В Киеве 1 мая попрощались с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавший журналистом BBC. Он принял последнее сражение под Кременной.
- На Востоке погиб журналист из Франции Арман Солдин. Его жизнь унес российский ракетный обстрел.
- Кроме этого, защищая Украину от российских окупантов, погиб Алексей Титаренко. До войны он занимал должность главного консультанта Директората по внутренней и гуманитарной политике в Офисе Президента.