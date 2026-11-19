Украинские военные поздравили португальский мост Васко да Гама с званием самого длинного в Европе. Такой ироничный намек может свидетельствовать об очередном поражении незаконно построенного россиянами Крымского моста.

Об этом 19 ноября сообщил Генштаб ВСУ.

Первенство лиссабонского моста

Смена лидера среди европейских мостов связана с ночными событиями на оккупированном полуострове. До сих пор именно 19-километровое российское незаконное сооружение через Керченский пролив считалось самым длинным мостом континента.

В то же время, факт очередной атаки вынуждены были признать и в Москве. По данным минтранса России, из-за ночного налета беспилотников кафиры полностью остановили железнодорожное движение по переправе.

Напомним, в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины успешно поразили Крымский мост комбинированным ударом ракет и беспилотников. Тогда существенные повреждения получили как автомобильный, так и железнодорожный путь.

Благодаря серии скоординированных ударов 16 и 17 ноября арка моста сместилась, а один из автомобильных пролетов обрушился в воду.

Взрывы в Керчи раздались снова 19 ноября. В сети утверждали, что под прицелом уже в третий раз за неделю был Крымский мост.