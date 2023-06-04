Потеряли ноги из-за удара по Краматорску: как проходит реабилитация семьи Степаненко

Мать и дочь, пострадавшая от удара по Краматорскому вокзалу, сейчас проходит реабилитацию в США. Девочка уже делает незаурядные успехи. Семьей занимается проектом Unbroken, который помогает тем, кто получил ранения на войне.

Террористический удар по Краматорскому вокзалу в апреле 2022 года унес жизни 61 человека, 121 – получил ранения. Среди них и потерявшая ногу Наталья Степаненко, а ее дочь, 11-летняя Яна, к сожалению, потеряла обе ноги. О деталях их лечения 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Семья делает успехи

В сверхсложном состоянии после обстрела семью привезли на лечение во Львов. В детской больнице они провели два месяца, после чего семья Степаненко поехала в Соединенные Штаты для протезирования.

Яна делает невероятные успехи, даже на велосипеде ездит. Но и она, и мама в один голос говорят, что хотят вернуться домой, хотят во Львов. Мы ожидаем, что уже в августе они будут у нас,

– сообщил Андрей Садовый.

Во Львове будет большая встреча семьи. Мэр Львова отметил, что для этого необходимо подготовить полностью перестроить детскую реабилитацию. Она будет сделана на очень высоком уровне. В частности, уже сейчас производят сбор средств через платформу Добро.ua. На фонд Unbroken нужно дополнительно собрать 35 миллионов.

"Детская реабилитация гораздо сложнее, чем взрослая. А если говорить о протезировании детей, то нужно понять, что ребенку потребуется каждый год новый протез", – отметил Садовый.

Андрей Садовый о реабилитации семьи Степаненко после удара по Краматорску: смотрите видео

Планов для помощи пострадавшим много

Андрей Садовый рассказал, что большой целью является строительство мощного производства протезов во Львове. Важно, чтобы там было и протезирование, и обслуживание. Ведь каждый человек, у которого нет конечности, должен заниматься этим все последующие годы.

Мы сейчас выстраиваем систему человечности Unbroken, которая включает все элементы: сверхсложные операции, протезирование, производство протезов, физическая психологическая и социальная реабилитация,

– рассказал мэр Львова.

Развивают также другие направления проекта: Unbroken Sport и Unbroken Art. Кроме того, во Львове строят жилье для людей, потерявших дома в результате российской агрессии.

Во Львове пытаются создать все условия для того, чтобы люди могли жить достойно. Затем этот опыт планируется передавать на другие общины Украины.

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