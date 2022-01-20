Потом будет поздно: Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против России

Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. Так как после российского вторжения в Украину ограничения не будут иметь эффективности.

После нападения санкции будут "нейтральными"

Украинский президент подчеркнул, что санкции, введенные в случае эскалации конфликта, будут "в лучшем случае нейтральными". Об этом американское издание сообщает со ссылкой на собственные источники.

К теме Австрия поддерживает Украину и будет на ее стороне, если Путин вторгнется

Президент ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас. Так как любые вероятные санкции в отношении "Северного потока" или другие ограничения будут напрасными,

– подчеркнуло издание.

Зеленский поблагодарил сенаторов за визит и поддержку. Он подчеркнул, что реальное сдерживание России означает введение немедленных санкций, чтобы дать понять Владимиру Путину, что с США шутить нельзя.

"Как давние соседи, украинцы лучше понимают "русский менталитет". Путин не понимает неопределенных угроз. Слова "если" нет в его словаре, а есть только "да" и "нет", – отметило СМИ.

Что этому предшествовало

Президент США Джо Байден говорил, что в случае нападения России на Украину Вашингтон введет против Москвы мощные санкции. Кстати, в США подготовили два законопроекта, которые касаются ограничений лично против Путина.

Однако американские сенаторы просили президента о немедленных санкциях. Политики считают, что стратегия ожидания является неудачной.

Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что, если государства не отреагируют на российскую агрессию, то это негативно повлияет не только на Украину, но и на целый мир. Потому что действия России просто "развяжут руки всем автократиям в мире". В то же время о немедленных санкциях политик не говорил.

Это может вас заинтересовать – США говорят, что готовы к войне с Россией: видео